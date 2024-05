Psychosoziale und physische Resilienz von Frauen* stärken – Schwangerschaftskonflikt und Schwangerschaftsabbruch

Der Münchner Flughafen unter mir wird immer kleiner. Die Welt ruft, mir stehen alle Wege offen. Etwa 30 Stunden später lande ich in Jakarta, Indonesien. Was dann kommt, damit hätte ich niemals gerechnet:

Ich sitze auf der Toilette meines Hostels, einen Schwangerschaftstest in der Hand. Er ist positiv. Was nun?

Das fragen sich tagtäglich etliche Menschen mit Uterus auf der Welt. Die allermeisten haben keine Wahl und müssen die ungewollte Schwangerschaft fortsetzen. Ich bin erst in der fünften Woche, habe meine Reise gerade begonnen, kann noch umkehren, in meinem Heimatland habe ich die Wahl. Doch in mir wächst ein Konflikt. Möchte ich wirklich abbrechen? Wie lang habe ich noch, um mich zu entscheiden? Was sind die Voraussetzungen für einen Schwangerschaftsabbruch in Deutschland? Mir gehen tausend Fragen durch den Kopf.

Drei Wochen später habe ich meine Entscheidung getroffen: Ich möchte abbrechen. In meinem Leben ist gerade kein Platz für ein Kind. Ich habe alle Optionen durchgespielt und muss Verantwortung übernehmen, jetzt. Von Indonesien aus kann ich nichts in die Wege leiten, ich muss nach Hause zurück…

Und damit Hallo und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge aus der Sendereihe psychosoziale und physische Resilienz von Frauen* stärken, heute mit dem Thema Schwangerschaftskonflikt und Schwangerschaftsabbruch mit Interviews mit

Kersten Artus, Journalistin, Aktivistin bei Pro Choice Deutschland und Vorsitzende von Pro Familia Hamburg,

Sabine Simons, Leiterin des evangelischen Beratungszentrums für Schwangerschaftsfragen in München,

Thoralf Fricke, Vorsitzender und Berater bei Pro Familia Bayern und

Rosa Kraft, Pressesprecherin bei Pro Choice München.

Relevante Internetseiten zur Sendung finden Sie unter:

https://elsa-studie.de/ (Studie über Erfahrungen und Lebenslagen ungewollt Schwangerer – Angebote der Beratung und Versorgung)

https://www.familienplanung.de/ (Hier sind Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen aufgelistet)

https://www.ebz-muenchen.de/ (Webseite des evangelischen Beratungszentrums München e.V.)

https://www.profamilia.de/ (Webseite von Pro Familia)

https://pro-choice-muc.net/ (Webseite von Pro Choice München)

https://innn.it/wegmit218 (Petition zur Abschaffung des §218 StGB)