13. Mai – 17. Mai 2024 (KW 20)

2. Montag im Monat, 13. Mai 2024:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16:00 Uhr: Rap und Bewegung

17:00 Uhr: Lora aus dem EWH

18:00 Uhr: LORA-Magazin von Montag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen, u.a. mit Mitschnitten von der Gedenkveranstaltung zur Bücherbrennung am 10. Mai 1933 auf dem Königsplatz und von der Ausstellungseröffnung „Nakba“ in der Seidlvilla.

19:00 Uhr: Forum aktuell – Münchner Forum: Sven Siebert im Gespräch mit Forschenden der Studie „Sichtbar“ zu Lebenslagen psychisch kranker Menschen in München

20:00 Uhr: International: MAPC – Vandana Shiva – Teil 2

21:00 Uhr: Bernameya Kurdi – die kurdische Redaktion.

21:30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

22:00 Uhr: Spätnachrichten aus dem Magazin

22:05 Uhr: Exotus Weltmusik

DAB+

01:00 Uhr: LORA-Magazin von Freitag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

02:00 Uhr: Kabarett & Kleinkunst am Freitagabend

03:00 Uhr: Time for Jazz – Swing In

05:00 Uhr: Kleinkunstfunke

06:00 Uhr: Ton in Ton

07:00 Uhr: LORA-Magazin von Freitag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08:00 Uhr: Kleinkunstfunke

09:00 Uhr: Ton in Ton

10:00 Uhr: Politische Kunst und Kultur

11:00 Uhr: Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

12:00 Uhr: LORA-Magazin von Freitag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13:00 Uhr: Ton in Ton

14:00 Uhr: Politische Kunst und Kultur

15:00 Uhr: Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

2. Dienstag im Monat, 14. Mai 2024:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16:00 Uhr: Time for Jazz mit Jazz and more

17:00 Uhr: Arabische Redaktion; u.a. über die Situation im Libanon, über Menschenrechte im Sudan sowie mit einem Bericht zur Ausstellungseröffnung „NAKBA“ in der Seidlvilla.

18:00 Uhr: LORA-Magazin von Dienstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19:00 Uhr: Fremde Heimat mit der Sendung der interkulturellen Stiftung Kolibri

20:00 Uhr: Freie Radios – das Schaufenster zu Beiträgen und Themen anderer Freier Radios

21:00 Uhr: Radio à propos – die französische Sendung

22:00 Uhr: Spätnachrichten aus dem Magazin

22:05 Uhr: Rock n Roll

23:00 Uhr: Fusion oder so

DAB+

01:00 Uhr: Rap und Bewegung

02:00 Uhr: Lora aus dem EWH

03:00 Uhr: LORA-Magazin von Montag

04:00 Uhr: Forum aktuell – Münchner Forum: Sven Siebert im Gespräch mit Forschenden der Studie „Sichtbar“ zu Lebenslagen psychisch kranker Menschen in München

05:00 Uhr: International: MAPC – Vandana Shiva – Teil 2

06:00 Uhr: Bernameya Kurdi – die kurdische Redaktion.

06:30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

07:00 Uhr: LORA-Magazin von Montag

08:00 Uhr: Rap und Bewegung

09:00 Uhr: Lora aus dem EWH

10:00 Uhr: Exotus Weltmusik

12:00 Uhr: LORA-Magazin von Montag

13:00 Uhr: Forum aktuell – Münchner Forum: Sven Siebert im Gespräch mit Forschenden der Studie „Sichtbar“ zu Lebenslagen psychisch kranker Menschen in München

14:00 Uhr: International: MAPC – Vandana Shiva – Teil 2

15:00 Uhr: Bernameya Kurdi – die kurdische Redaktion.

15:30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

3. Mittwoch im Monat, 15. Mai 2024:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16:00 Uhr: Radio Tour de France

17:00 Uhr: Soziale Welt mit Peter

18:00 Uhr: LORA-Magazin von Mittwoch – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19:00 Uhr: Vorsicht Betrug – eine Wiederholung

20:00 Uhr: Pro Familia

21:00 Uhr: Diktatur des Monetariats

22:00 Uhr: Spätnachrichten aus dem Magazin

22:05 Uhr: Biergebiete

DAB+

01:00 Uhr: Time for Jazz mit Jazz and more

02:00 Uhr: Arabische Redaktion

03:00 Uhr: LORA-Magazin von Dienstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04:00 Uhr: Fremde Heimat mit der Sendung der interkulturellen Stiftung Kolibri

05:00 Uhr:Freie Radios – das Schaufenster zu Beiträgen und Themen anderer Freier Radios

06:00 Uhr: Radio à propos – die französische Sendung

07:00 Uhr: LORA-Magazin von Dienstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08:00 Uhr: Time for Jazz mit Jazz and more

09:00 Uhr: Arabische Redaktion

10:00 Uhr: Rock n Roll

11:00 Uhr: Fusion oder so

12:00 Uhr: LORA-Magazin von Dienstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13:00 Uhr: Fremde Heimat mit der Sendung der interkulturellen Stiftung Kolibri

14:00 Uhr: Freie Radios – das Schaufenster zu Beiträgen und Themen anderer Freier Radios

15:00 Uhr: Radio à propos – die französische Sendung

3. Donnerstag im Monat, 16. Mai 2024:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16:00 Uhr: Von Lora bis SunRa mit Dirk Wagner

17:00 Uhr: Ni una menos

18:00 Uhr: LORA-Magazin von Donnerstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19:00 Uhr: Bund Naturschutz

20:00 Uhr: Eine Überraschungssendung am Donnerstag

21:00 Uhr: Uferlos

22:00 Uhr: Club Latino – Bajo el cielo de america latina

DAB+

01:00 Uhr: Radio Tour de France

02:00 Uhr: Soziale Welt mit Peter

03:00 Uhr: LORA-Magazin von Mittwoch – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04:00 Uhr: Vorsicht Betrug – eine Wiederholung

05:00 Uhr: Pro Familia

06:00 Uhr: Diktatur des Monetariats

07:00 Uhr: LORA-Magazin von Mittwoch – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08:00 Uhr: Radio Tour de France

09:00 Uhr: Soziale Welt mit Peter

10:00 Uhr: Biergebiete

12:00 Uhr: LORA-Magazin von Mittwoch – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13:00 Uhr: Vorsicht Betrug – eine Wiederholung

14:00 Uhr: Pro Familia

15:00 Uhr: Diktatur des Monetariats

3. Freitag im Monat, 17. Mai 2024:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16:00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst am Freitagnachmittag

17:00 Uhr: Außer der Reihe – Willi Kling extra

18:00 Uhr: LORA-Magazin von Freitag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19:00 Uhr: LORA Kultur – LORA Kultur am 17. Mai bringt wieder ein breites Themenspektrum. U. a. stellen wir Ihnen die Rebsorte Vernaccia di San Gimignano vor und wir waren auf dem aufgelassenen Gelände der ehemaligen Anstalt Haar II, wo derzeit unter dem schönen Namen Jugendstilpark ein chickes Stadtviertel entsteht, das aber auch an die geschichtliche Vergangenheit des Areals erinnert. Ein weiteres Bauprojekt ist die Umgestaltung des Alpinen Museums auf der Praterinsel in München, das inzwischen schon neu eröffnet hat. Nur der Garten wartet noch auf seine Fertigstellung.

20:00 Uhr: H wie Hörspiel – Mit den beiden Hörspielen „Moment“ und „ein Tiger im Wald“ von der Münchner Hörspielmacherin Silvia Plail.

bei DAB+ geht es weiter

DAB+

01:00 Uhr: Von Lora bis SunRa mit Dirk Wagner

02:00 Uhr: Ni una menos

03:00 Uhr: LORA-Magazin von Donnerstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04:00 Uhr: Bund Naturschutz

05:00 Uhr: Eine Überraschungssendung am Donnerstag

06:00 Uhr: Uferlos

07.00 Uhr: LORA-Magazin von Donnerstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Von Lora bis SunRa mit Dirk Wagner

09:00 Uhr: Ni una menos

10:00 Uhr: Club Latino – Bajo el cielo de america latina

12:00 Uhr: LORA-Magazin von Donnerstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13:00 Uhr: Bund Naturschutz

14:00 Uhr: Eine Überraschungssendung am Donnerstag

15:00 Uhr: Uferlos

21:00 Uhr: Kabarett & Kleinkunst am Freitagabend

22:00 – 24:00 Uhr: Jazz & More am Freitagabend

Samstag 18. Mai 2024 und Sonntag 19. Mai 2024

wie immer am Wochenende NUR Internet-Livestream

00:00 – 24:00 Automatisierte Wiederholungen des Wochenprogramms

3. Montag im Monat, 20. Mai 2024:

DAB+

01:00 Uhr: LORA-Magazin von Freitag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

02:00 Uhr: Kabarett & Kleinkunst am Freitagabend

03:00 Uhr: Jazz & More am Freitagabend

05:00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst am Freitagnachmittag

06:00 Uhr: Außer der Reihe – Willi Kling extra

07:00 Uhr: LORA-Magazin von Freitag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08:00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst am Freitagnachmittag

09:00 Uhr: Außer der Reihe – Willi Kling extra

10:00 Uhr: LORA Kultur

11:00 Uhr: H wie Hörspiel – Mit den beiden Hörspielen „Moment“ und „ein Tiger im Wald“ von der Münchner Hörspielmacherin Silvia Plail.

12:00 Uhr: LORA-Magazin von Freitag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13:00 Uhr: Außer der Reihe – Willi Kling extra

14:00 Uhr: LORA Kultur

15:00 Uhr: H wie Hörspiel – Mit den beiden Hörspielen „Moment“ und „ein Tiger im Wald“ von der Münchner Hörspielmacherin Silvia Plail.

