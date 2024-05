Der Marder und unsere Autos

Der Frühling ist da! Überall erwacht das Leben und auch die Marder haben Paarungszeit. Da taucht schon hier und da durchaus mal das ein oder andere zerbissene Kabel in der Karrosserie des ein oder anderen Autos auf. Stopp mal, sagen Sie? Was hat denn die Paarungszeit der Marder mit Marderschäden an irgendwelchen Autos zu tun? Das wollten wir auch wissen und zwar von Sonja Schmitt, Pressesprecherin der Verti Versicherungs AG. Sie verrät uns zunächst wie viele Marderschäden ungefähr jährlich in ihrer Stelle gemeldet werden.

Interview von Tabea Poczka mit Sonja Schmitt – 06.05.2024 – 4,24 Min.