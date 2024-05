Klimacamp München 2024 kommt!

Ein weiteres Mal findet dieses Jahr das Klimacamp in München statt. Und zwar vom 30. Mai bis 2. Juni. Es geht um viel: die Klimapolitik von Morgen, die Wirtschaft der Zukunft, die Zukunft unserer kommenden Generationen – aber auch um gemeinsames Mittagessen, Kennenlernen und den Austausch. Steffi und Joseph aus dem Organisationsteam waren am Donnerstag bei uns zu Gast im Studio. Steffi ist Teil der AG Mobilisierung, die sich mit Öffentlichkeits- und Pressearbeit beschäftigt. Joseph ist Teil des Teams um die Programmgestaltung. Beide habe ich gefragt, was das Klimacamp genau ist und warum es überhaupt in München statt findet.

Ein Interview von David Westphal mit Steffi und Joseph, Klimacamp – 09.05.2024 – 14:04 Minuten