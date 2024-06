Schon ein paar Wochen geistern Meldungen über ein neues Tennis-Stadion in der Münchner Lokalpresse umher. Es geht dabei um das Stadion des MTTC Iphitos im Zusammenhang mit den BMW Open. Ein Tennistunier der Oberklasse. Man darf also sagen, große Sponsoren sind schon an Land gezogen. Doch warum spendiert die Stadt München ebenfalls über 8 millionen Euro? Thomas Lechner, der für die Linke im Münchner Stadtrat sitzt, bringt uns auf den aktuellen Stand dieser etwas miefigen Geschichte.

Ein Interview von David Westphal mit Thomas Lechner – 10.06.2024 – 08:35 Minuten