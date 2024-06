Die Räume des ersten Frauenbuchladens in Deutschland wurden im November letzten Jahres von einem queerfeministischen Kollektiv übernommen und unter einem anderen Namen wieder eröffnet. Lillemor´s Buchladen wird zum Glitch. Seitdem arbeitet das Kollektiv ehrenamtlich und selbstorganisiert mit ausgewählter Literatur. Anna vom Glitch in München hat uns einen tieferen Einblick in ihre Arbeit gewährt.

Interview von Tabea Poczka mit Anna – 10.06.2024 – 12,18 Min.