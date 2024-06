Sarah Benke-Åberg: Wie schätzt ver.di die Europawahl ein?

Am 9. Juni 2024 hat die Europawahl stattgefunden. In der letzten Sendung der ver.di-Frauen bei Radio LORA brachten wir Auszüge von Interviews und Reden von Özlem Demirel, der EU-Kandidatin der Linkspartei, und von Maria Noichl, der EU-Kandidatin der SPD. Beide warnten vor einem weiteren Rechtsruck in Europa. Ist es dazu gekommen, wollten wir von der Gewerkschaft ver.di wissen. Martina Helbing von den ver.di-Frauen sprach mit Sarah Benke-Åberg, die bei ver.di für Europapolitik zuständig ist. Und fragte: „Wie schätzt ver.di die Europawahl ein?“

Ein Interview von Martina Helbing mit Sarah Benke-Åberg von der Gewerkschaft ver.di. – 12.06.2024 – 12:17 Minuten