Europäische Perspektiven und Synergien für Frieden, Demokratie, Gerechtigkeit aus linker, alternativer, feministischer Sicht brachte Aktivist*innen in ECSA in Marseille im Mai zusammen. Darüber berichtet Heidi Meinzolt. In einem zweiten Teil treffen drei Frauen aus der Geschichte der Frauenliga, Clara Ragaz aus der Schweiz, Olga Misar aus Österreich und Anita Augspurg aus Deutschland erinnernd und mahnend anlässlich der Schweizer Friedenskonferenz zusammen.

Sendung der IFFF vom 03.06.2024 – Länge: 47:18 Min.