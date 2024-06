Poesieboten

Im HP8 in München fand im „Projektor“ am 23. April 2024 das „Open Stage meets Poesiebot*innen, meets Münchner Autor*innen“ statt. Auf dieser offenen Bühne für Lyrik, Prosa und Mundart gab es viele Highlights. Hören Sie u.a. in dieser Sendung: Elfriede Hafner-Krosenberg, Heidi Mergner, CHRIS URAY, die „Zauberblume“ und Katharina Schweissguth als alte Socken-Bauchrednerin! Am Schluss präsentiert die High Fantasy-Autorin Sara G. Haus eine Leseprobe aus ihrem Debütroman „Splitter & Glas“.

Moderation: CHRIS URAY

Erstausstrahlung bei Radio LORA am 14.06.2024 – 52:16min

