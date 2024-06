694 Sportvereine waren im vergangenen Jahr in München registriert. Über 20 von ihnen sind queere Sportvereine. Sie sind also von Lesben, Schwulen, bi- oder trans-identifizierten Menschen organisiert. Anlässlich des Christopher-Street-Days an diesem Wochenende hatten wir heute Sabine und Marc im Studio. Sie sind Vorsitzende des queeren Schwimmvereins „Isarhechte“. Die beiden erzählen, was den Verein im und außerhalb des Wassers ausmacht und wie vor über 25 Jahren alles begann.

Interview von Angela Stascheit mit Marc und Sabine, Isarhechte, 20.06.2024, 6:11 Minuten