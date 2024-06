Resilienzstärkung im Zusammenhang mit Geburt, Muttersein und Hochsensibilität

Nach der Geburt kommt auf frischentbundene Elternteile eine vollkommen neue Situation zu. Die Hormonumstellung, der Körper, der sich nach der Schwangerschaft und Geburt wieder langsam regenerieren muss und die Suche nach ihrer neuen Identität in ihrer Rolle als Mutter, Vater oder Elternteil. Das Unterstützen von Müttern, deren Kinder und Väter ist unter anderem die Berufung von Susanne Großkopf, die Leiterin der Fachstelle für bindungsorientierte Eltern-Baby-Beratung in der Beratungsstelle Häberlstr. 17 in München. Mit ihr werden wir in der 4. Folge der Sendereihe “ Psychosoziale und physische Resilienz von Frauen* stärken“ über die Beratungsstelle, postnatale Depression und die mit unter prekäre Situation in der Geburtshilfe sprechen.

Außerdem gewährt Annette Einblicke in ihre schwere Zeit während und nach der Geburt und was ihr geholfen hat, aus der Krise wieder rauszukommen.

Die Lyrikerin und Sozialpädagogin Christel Steigenberger gibt zwischendrin mit ihrem Gedicht dem Thema Angst Raum und Zeit.

Im späteren Verlauf der Sendung sprechen wir mit der Heilpraktikerin für Psychotherapie Andrea Gerhards dann über Hochsensibilität. Sie nimmt uns mit, wie wir erkennen können, ob wir hochsensibel sind, wie damit das Leben gut gelingen kann, trotz der vielen stressenden Sinnesreize, die hochsensible Menschen belasten, und wie wir die Sensibilität auch als eine Stärke für uns sehen können.

Weiterführende Informationen:

– Verein Schatten und Licht

– Selbsttest für Hochsensibilität

– Münchner Zentrum für Hochsensibilität

Beitrag von Anita Härle mit Unterstützung von Esther Lärmer – Erstausstrahlung bei LORA am 20.06.2024 – 58:01min

Die Sendereihe wird gefördert von der Stiftung für Seelische Gesundheit