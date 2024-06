Sound of Change – Awareness und Psy Care

Diskriminierung, Rassismus und Sexismus sind leider immer noch strukturelle Bestandteile unserer Gesellschaft und führen auch im öffentlichen Raum immer wieder zu Auseinandersetzungen. Safe The Dance möchte deshalb Awareness Strukturen schaffen, die dem damit verbundenen Gefühl der Machtlosigkeit von Betroffenen entgegenwirken sollen. Durch klar erkennbare Ansprechpartner*innen auf öffentlichen Veranstaltungen und Partys können Anfeindungen, Übergriffigkeiten und Grenzüberschreitungen klar kommuniziert und gegebenenfalls Konsequenzen eingeleitet werden. Wir sprachen mit Mirca Lotz von Safe The Dance über die kostenlose Forbildungsreihe Sounds of Change des Bündnisses zum Thema Awareness und Psy Care, die am Dienstag, den 18.06. begonnen hat.

Interview von Tabea Poczka mit Mirca Lotz – 21.06.2024 – 12,15 Min.