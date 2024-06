Die Deutsche Bahn: Gleichsam ein Grund zum Lachen und Weinen. Doch woher kommen all die Verspätungen? Wie kann es sein, dass es für viele Menschen tatsächlich attraktiver ist, ins Auto zu steigen als mit der Bahn zu fahren und das vor allem im ländlichen Raum? Warum sind wir, was den ÖPNV betrifft, immer noch weit entfernt von unseren Klimazielen? Und was wären die richtigen Schlussfolgerungen? Mit Carl Waßmuth vom Bündnis „Bahn für Alle“ sprachen wir über die längst überholte Gewinnorientierung der Deutschen Bahn AG und die Forderungen des Bündnisses in diesem Zusammenhang.

Interview von Tabea Poczka mit Carl Waßmuth – 21.06.2024 – 11,11 Min.