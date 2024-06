Vom 26. bis 27 Juni findet der Deutsche Bauerntag in Cottbus statt. Jedoch erscheinen Themen jenseits von Agrardiesel-Vergünstigungen wichtiger: Zum Beispiel Glyphosat in der Landwirtschaft und der Schutz von Gewässern und Landflächen. Darüber sprachen wir mit Corinna Hölzel. Sie ist Expertin für Pestizide beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland in Berlin.

Angela Stascheit im Interview mit Corinna Hölzel vom BUND Naturschutz, 26.06.2024, 12:02 Minuten