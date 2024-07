Besuch von der Elis-Kaut Fachoberschule

Die 11. Klasse der Elis-Kaut-Fachoberschule für Sozialwesen war am Mittwoch, den 10.07.2024 bei uns zu Besuch und hat sich mit grundlegenden Themen in unserer Gesellschaft auseinandergesetzt. Denn wir wollten wissen: Was beschäftigt Jugendliche in unserer Stadt? Woraus ergeben sich Fragestellungen in ihrem Alltag und wie können wir konstruktiv zu ihrer Meinungsbildung beitragen? Aus den Themensammlungen ergaben sich schließlich verschiedene Projekte.

Zum einen beschäftigten sich die Jugendlichen mit dem Thema Mieten. Warum sind die Mieten in München so exorbitant hoch? Was kann dagegen getan, wie Sozialer Wohnraum geschaffen werden und warum wird immer noch mit Wohnraum spekuliert? Samy El- Mustapha sprach mit Thomas Klühspies von der Initiative Ausspekuliert.

Interview von Samy El- Mustapha mit Ausspekuliert – 11.07.2024 – 14,58 Min.

Außerdem stellten Vanessa, Evilyn und Dominique sich Fragen zum Thema Künstliche Intelligenz. Wofür nutzen die Schülerinnen* KI in ihrem Alltag? Kann Chat GBT eine Nachhilfelehrer*in ersetzen und inwiefern ist KI kritisch zu sehen?

Vanessa, Evilyn und Dominique zum Thema KI – – 7,23 Min.

Die Schüler*innen Lana, Steffi, Emily Boockhagen und Lilli Kischkewitz haben sich in ihrer Gruppe kritisch mit dem bayrischen Bildungssystem auseinandergesetzt. Aus einer Diskussion ergaben sich verschiedene Fragestellungen an ihre Lehrkraft, der das Schulsystem schon seit mehreren Jahrzehnten vertraut ist.

Gebauter Beitrag zum Thema Schulsystem – 11.07.2024 – 15,38 Min.

Zu guter Letzt taten sich einige Jugendliche zusammen und befragten Passant*innen zum Thema Drogen und Cannabislegalisierung. Die daraus hervorgegangenen Vorurteile arbeiteten sie schließlich gemeinsam mit einer LORA-Kollegin auf, die zwei Jahre in der niedrigschwelligen Suchthilfe tätig war.