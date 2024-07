Wissen Sie eigentlich für sich persönlich, was Ihre mentale Gesundheit stärkt? Nein? Dann kommen Sie doch gerne am Samstag, den 20. Juli 2024 ab 12:30 Uhr zum Mental Health Arts Festival im Gasteig HP8 und probieren sich aus. Oder wollen Sie mehr über psychische Erkrankungen erfahren? Auch da sind Sie diesen Samstag genau richtig! Lernen Sie unter anderem das Münchner Bündnis gegen Depression e.V. und der Krisendienst Bayern, aber auch viele andere Organisationen vor Ort kennen. Was es ansonsten noch alles geben wird und mit welcher Motivation das Festival überhaupt ins Leben gerufen wurde, dies verrät Stephanie Jenke, Geschäftsführerin des Gasteig München, im Interview.

Beitrag von Anita Härle – Erstausstrahlung bei Radio LORA am 17.07.2024 – 10:43min