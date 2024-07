Lieder aus Italien bei Gery’s + Tary’s Favourites und Wunschbox im Juli

Im Juli 2024 stehen für Gery’s + Tary’s Favourites

drei Sendetermine zur Verfügung

auf UKW und im Internet Livestream.

Diesmal gibt es einen musikalische Reise durch ein Land,

das zum einen ein beliebtes Urlaubsland ist,

und zum anderen eine nicht versiegende Quelle vieler muslikalischer Ideen ist,

egal ob Klassik, Rock, Pop oder Liedermacher („Cantautori“).

Immer wieder werden Künstler aus Italien dann auch hier bei uns mit ihren Werken erfolgreich.

Wahrscheinlich auch deshalb, weil ihre Lieder beim Urlaub in Italien gehört wurden

und dann beim Wiederhören hier an die schöne Urlaubszeit erinnern.

Es gibt also im Juli folgende Termine:

Sendung 1 Lieder aus Italien, Teil 1

am Montag, 22. Juli 2024 16:00 bis 17:00 Uhr

mit Umberto Tozzi, Nek, Alice u.v.m.

Sendung 2 Lieder aus Italien, Teil 2

am Montag, 29. Juli 2024 16:00 bis 17:00 Uhr

mitGazebo, Martinelli, My Mine,u.v.m.

Sendung 3 Lieder aus Italien, Teil 3

am Mittwoch, 31. Juli 2024 16:00 bis 17:00 Uhr

mit Gianna Nannini, Scialpi, Raf, u.v.m..

Wunschbox im Juli

Wie jeden fünften MIttwoch im Monat läuft

am Mittwoch, 31. Juli 2024 22:00 bis 24:00 Uhr

die mittlerweile achtundzwanzigste Ausgabe der Wunschbox.



Da gibt’s eure Hörerwünsche evtl. mit einer kleine Geschichte dazu.

Die Wünsche bitte senden an gtwunschbox@gmx.com

Die Favourites werden wiederholt …

in der darauffolgenden Nacht um 01:00 und

am darauffolgenden Morgen um 08:00 Uhr

auf DAB+ (Kanal 11C) und im Internet Livestream.

und am darauffolgenden Wochenende

die Montags-Favourites am Samstag um 00:00 Uhr, und Sonntag um 13:00 Uhr

die Mittwochs-Favourites am Samstag um 23:00 Uhr

im Internet Livestream.

Die Wunschbox wird wiederholt …

am darauffolgenden Tag um 10:00 Uhr

auf DAB+ und im Internet Livestream

und am darauffolgenden Wochenende

am Samstag um 18:00 Uhr

im Internet Livestream



Die Favourites und die Wunschbox kann man nachhören oder sich als mp3 runterladen …

7 Tage lang nach Sendung in der LoRa Mediathek



Lob, Kritik, Anregungen und Wünsche schreibt uns bitte an kritik@lora924.de

am besten mit cc an uns info@gerytaryfavourites.com

Viel Spaß beim Zuhören wünscht

Gery