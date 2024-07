Lindners neuer Haushalt mit Kürzungen bei Sozialem

Kommen wir zu einem handfesten Skandal, bestehend aus vielen kleinen hässlichen Kapiteln, gestrickt vom FDP-Finanzminister, der nun mal lieber Panzergeschenke an die Ukraine und Steuergeschenke an seine reichen Nachbarn auf Sylt finanziert, als Entwicklungsprojekte in Afrika, Hilfen für Langzeitarbeitslose, Behinderte, oder gar erfolgreiche Integrationskurse für Flüchtlinge und Bildungsarbeit gegen Rechtsradikalismus. Eine wirklich Himmel schreiende Ungerechtigkeit… und keinen interessiert`s???

Fragen wir nach bei Stefanie Weber, Geschäftsführerin beim Internationalen Bund. Wer oder was ist das eigentlich?

Interview von Andrasch Neunert mit Stefanie Weber – 19.07.2024 – 10:51 Minuten