Der achte Jahrestag des rechtsterroristischen Attentats am OEZ in München

Ein Mal im Jahr füllt sich der Straßenabschnitt vor der Hanauerstr. 77 in München-Moosach mit Hunderten von Menschen und politischer Prominenz um der Opfer des OEZ-Attentates vom 22zigsten Juli 2016, bei dem neun Menschen ermordet wurden, zu gedenken, so auch in diesem Jahr. Die Gestaltung der Veranstaltung lag in den Händen der Familien von Angehörigen und Überlebenden. In diesem Beitrag hören wir Auszüge der Reden von OB Dieter Reiter, danach sprechen Sibel Leyla, die Mutter des ermordeten Can Leyla und Arberia Segashi, die Schwester der ermordeten Amela Segashi.

Im weiteren Verlauf der Veranstaltung sprachen vor Hunderten von Menschen auch Überlebende und Angehörige der Terrorattentate von Solingen, Duisburg, Hanau und Halle,eine gegenseitige Unterstützung aber auch die Gewissheit, dass das OEZ-Attentat am 22.7.2016 kein singuläres Ereignis war.

Gebauter Beitrag von Beate Stoelzel – Erstausstrahlung: 23.07.2024 – 15:07 Minuten