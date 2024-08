Fossile Projekte gefährden Artenvielfalt und Klimaschutz an der Nordsee

Es ist heiß, hier in München. Die Sommerferien haben begonnen. Vielleicht fährt manch eine*r von Ihnen ans Meer. Vielleicht sogar auf die Nordseeinsel Borkum. Laut Daten des Instituts für Demoskopie Allensbach fuhren zwischen 2021 und 2023 knapp 16 Prozent der Deutschen an die Ost- oder Nordsee. Doch auch dort wird das Klima und damit die Stimmung der Naturschützer*innen hitziger. Durch die fossilen Projekte in Borkum sind laut Mira Jäger, Energie- und Klimaexpertin von Greenpeace sowohl Biodiversität als auch Klimaschutz massiv gefährdet. Mitten in der Nordsee sind deshalb Protestcamps auf dem Wasser installiert worden. Wir sprachen mit ihr über die Situation vor Ort.

Interview von Neele Stüber mit Mira Jäger – 31.07.2024 – 10,38 Min.