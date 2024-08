Gewerbe im Westend – Ergebnisse einer Studie der LMU

Das Münchner Westend soll lebenswerter werden. Um dieses Ziel zu erreichen, werden auch die Bürger:innen beteiligt. Ein „Wunschbaum“ wandert schon einige Zeit durchs Westend. LORA hat darüber berichtet. Die Anwohnenden konnten ihre Ideen und Wünsche zur Weiterentwicklung des Viertels auf Zettel notieren und am Wunschbaum aufhängen. Initiiert wurde diese Bürgerbeteiligung der Manufaktur Westend Kiez von der Münchner Initiative Nachhaltigkeit. Am Sonntag, den 21. Juli wurden die Ergebnisse der Aktion im Rahmen der Eröffnung der Klima.Dult an die jeweilige Leitung des Klima- und des Mobilitätsreferats weitergereicht. Studierende des Masterstudiengangs Humangeographie und Nachhaltigkeit der LMU unter der Leitung von Prof. Henrike Rau haben das Projekt Westend Kiez wissenschaftlich begleitet. In einer online-Präsentation wurden nun die Ergebnisse einer Feldstudie vorgestellt. Was sind die Perspektiven, Chancen und Herausforderungen im, nun ja, Westend Kiez? Als Einstieg nutzten die Studierenden eine Medienanalyse, in der – so die Geographie-Studentin Laura – (hören Sie selbst) …

Kartierung des Westends. LORA-Magazin vom 06.08.2024 – Länge: 10:11 Min.

Ein Beitrag von Bernd Heckmair