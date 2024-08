Mythos „Markt“ – Das Wesen des Neoliberalismus

Die Diktatur des Monetariats

Eine Sendereihe von und mit Buchautor Ulrich Seibert

Sendung am Mittwoch, 21.8.2024 um 21:00 Uhr.

Wiederholungen: Do., 22.8., 06:00 Uhr und 15:00 Uhr (DAB+ und Livestream), Sa., 24.8., 20:00 Uhr und So., 25.8. um 11:00 Uhr (beide nur im Livestream)

In den ersten vier Teilen der Sendereihe ging es um einige wesentliche Eckdaten des Neoliberalismus.

Teil 1

… war der Definition gewidmet, was Neoliberalismus eigentlich ist, was er nicht ist, wie er in die Welt gekommen ist und wem er nützt … und wem nicht.

Teil 2

Hier ging es um die Auswirkungen des Neoliberalismus auf Mensch und Umwelt, auf Krieg und Frieden.

Teil 3

Die Akteure des Neoliberalismus: Wer ist das überhaupt konkret? Wir haben sie benannt, die Superreichen, ihre Treuhänder, ihre Handlanger und Erfüllungsgehilfen.

Teil 4

Mit welchen Taktiken ist es neoliberalen Akteuren gelungen, ein System, das nur sehr wenigen nützt, gegen die Interessen der Mehrheit zu errichten und es sogar so fest in unsere Gesellschaftsordnung einzubetonieren, dass gegen die Interessen des Kapitals keine Politik mehr möglich ist? Und das mit freundlicher Unterstützung eben dieser Mehrheit, die dabei in die Röhre kuckt?

Bevor wir mit Teil 5 beginnen, in dem es um Auswege, Alternativen und Visionen abseits des Neoliberalismus gehen soll, möchten wir mit dieser Sendung einmal kurz innehalten und uns noch einmal dem Kern des Neoliberalismus zuwenden. Und in der Tat ist die Gelegenheit günstig wie nie, da einer der deutschsprachigen Urgesteine der Neoliberalismuskritik himself, Prof. Dr. Walter Ötsch, die Impulse für die Sendung geliefert hat. Es soll gehen um das Verhältnis zwischen Neoliberalismus und den Wirtschaftswissenschaften einerseits und um das Verhältnis zwischen Neoliberalismus und der Politik andererseits.

(c) Prof. Dr. Walter Oetsch / Fotostudio Berger, Leonding, Österreich

Folgende Fragen werden im Fokus der Sendung stehen:

Neoliberalismus und Wirtschaftstheorien?

Politiker sind gehalten, sich in ihren Entscheidungen an wissenschaftlichen Erkenntnissen zu orientieren und insbesondere in Fragen des Gemeinwohls nicht aus dem Bauch heraus zu entscheiden. Doch … auf welchem wirtschaftswissenschaftlichen Modell basiert denn nun Neoliberalismus eigentlich?

Politiker sind gehalten, sich in ihren Entscheidungen an wissenschaftlichen Erkenntnissen zu orientieren und insbesondere in Fragen des Gemeinwohls nicht aus dem Bauch heraus zu entscheiden. Doch … auf welchem wirtschaftswissenschaftlichen Modell basiert denn nun Neoliberalismus eigentlich? Der Markt und seine „unsichtbare Hand“

Was ist das eigentlich? Mündet die Propagierung des freien Marktes denn nicht automatisch in dessen Zerstörung? Die Dualität zwischen „Markt“ und „Staat“ – hier Effizienz, dort Geldverschwendung, hier Freiheit, dort Gängelung etc.

Was ist das eigentlich? Mündet die Propagierung des freien Marktes denn nicht automatisch in dessen Zerstörung? Die Dualität zwischen „Markt“ und „Staat“ – hier Effizienz, dort Geldverschwendung, hier Freiheit, dort Gängelung etc. Steckt hinter volkswirtschaftlichen Modellen eigentlich generell ein Politikkonzept? Wenn ja, welches wäre das im Fall des Neoliberalismus?

Wenn ja, welches wäre das im Fall des Neoliberalismus? Das Bündnis zwischen Neoliberalismus und Rechtsextremismus

Neoliberalismus und die Sozialdemokratie – unauflösbarer Widerspruch oder perfekte Symbiose?

Außerdem gibt es Musik, dieses Mal von Extreme (featuring Brian May), Kids Rock For Kids und the Krohn Band.