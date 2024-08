Der Gazakrieg und der Palästina-Israel Konflikt, Versuche einer Positionierung

ein Gespräch mit Atran Youkhana (wings of hope), mit Stimmen von Rotem Levin und Osama Iliwat (combatans for peace) über ihren Weg von einem israelischen Soldaten bzw. palästinensischen Kämpfer zur Friedensarbeit, ein Song der Friedensaktivist*innen Meera Eilabouni und Yael Deckelbaum (Women of the Sun und Women Wage Peace) „War is not a Womens Game“, eine gekürzte Rede des Geschäftsführers von medico international Tsafrir Cohen anlässlich eines Benefizkonzertes für die Gazahilfe und am Ende eine Intervention

Beitrag mit unterschiedlichen Stimmen, zusammengesetzt von Beate Stoelzel