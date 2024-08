Lora Rocks

Eine Sendereihe von und mit Ulrich Seibert

Sendung am Mittwoch, 28.8.2024 um 16:02 Uhr (UKW und Internet-Stream)

Wiederholungen am

Donnerstag, 29.8., 01:00 Uhr (DAB+ und Internet-Stream)

Donnerstag, 29.8., 08:00 Uhr (DAB+ und Internet-Stream)

Samstag, 31.8., 23:00 (Internet-Stream)

Streifzug durch die Anfänge und Bandbreite der Rockmusik

Rock ist nicht nur eine Musikrichtung, er ist eine Lebenseinstellung, die sich in dem Schlagwort von „Sex, Drugs & Rock’n’Roll“ widerspiegelt. In dieser Sendung werden wir allerdings uns allerdings eher auf den dritten dieser Aspekte konzentrieren und es geht los mit einem kleinen, nicht-repräsentativen (und nicht ganz ernst gemeinten) Streifzug durch die verschiedenen Ausprägungen und Äras dieser Musikrichtung. Was ist denn eigentlich der Kern, das „Wesen“ der Rockmusik?

