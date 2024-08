Portrait: The Nice bei Gery’s + Tary’s Favourites

Im August 2024 haben wir bei Gery’s + Tary’s Favourites nur einen Sendetermin zur Verfügung.

Bei den Favourites gibt es daher wieder ein Portrait zu hören.

Diesmal geht es um eine Band, die als Pioniere der Progressive Rock Musik angesehen werden.

Ursprünglich geplant als Begleitband für die Soul Sängerin P.P. Arnold

fanden The Nice schnell ihren eigenen Weg und Stil. Sie vereinten Jazz, Rock mit klassischer Musik.

Beliebt und auch legendär waren ihre Live-Konzerte.

Warum The Nice mit Keyboarder Keith Emerson, später bei Emerson, Lake & Palmer,

Bassist Lee Jackson und Schlagzeuger Brian Davison für die Royal Albert Hall in London

lebenslanges Auftrittsverbot bekommen haben, wird auch erzählt.

Also:

Gery’s + Tary’s Favourites: Portrait: The Nice

am Montag, 26. August 2024 16:00 bis 17:00 Uhr

auf UKW (92,4 MHz) und im Internet Livestream.

Die Favourites werden wiederholt …

in der darauffolgenden Nacht um 01:00 und

am darauffolgenden Morgen um 08:00 Uhr

auf DAB+ (Kanal 11C) und im Internet Livestream.

und am darauffolgenden Wochenende

am Samstag um 00:00 Uhr, und Sonntag um 13:00 Uhr

im Internet Livestream.

Die Favourites kann man nachhören oder sich als mp3 runterladen …

7 Tage lang nach Sendung in der LoRa Mediathek



Lob, Kritik, Anregungen und Wünsche schreibt bitte an kritik@lora924.de

am besten mit cc an info@gerytaryfavourites.com

Vorschau: Die Nächste Wunschbox kommt im Oktober

Am Mittwoch, 30. Oktober 2024 22:00 bis 24:00 Uhr

kommt die nächste Ausgabe der Wunschbox

Da gibt’s wieder Hörerwünsche evtl. mit einer kleine Geschichte dazu.

Schickt bitte eure Hörerwünsche und Geschichten dazu an gtwunschbox@gmx.com

Viel Spaß beim Zuhören wünscht

Gery