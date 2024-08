Der nächste globale Klimastreik kommt!

Was haben Augsburg, Buxtehude, Hannover, Ludwigsburg, München und Tübingen gemeinsam? In allen dieser Städte findet am 20. September der nächste große Klimastreik von Fridays for Future statt. Ebenso in ungefähr 40 weiteren Städten in Deutschland. Aber auch in vielen Städten überall auf der Welt. Denn es ist ein globaler Klimastreik. Bisher wird die fossile Infrastruktur in Deutschland und in Bayern immernoch weiter ausgebaut, kritisiert Helen Koch, Sprecherin der FFF München. Wir hatten heute die Presseansprechperson der FFF im Studio. Wir wollten von ihm wissen, was im letzten Jahr so auf dem Plan stand und was FFF für den kommenden Klimastreik vor hat.

Interview von David Westphal mit Laurens, FFF München – 29.08.2024 – 05:38 Minuten