Die Gegensprechanlage – 3D-Geld

Hallo und herzlich Willkommen zur Gegensprechanlage auf LORA 92,4 Megahertz. In der Moderation begrüßen Sie Tabea Poczka und Uli Seibert. Heute zu Gast ist Gustav Kollmeier mit seiner Idee, dem 3D-Geld. Er war schonmal bei uns im Studio zu Gast und hat mit unserem Kollegen Bernd Heckmeier gesprochen. Damals haben die beiden versucht, ganz kurz zu umreißen, was es mit dem 3D-Geld auf sich hat. Wir wollen heute nochmal ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen und uns die drei Dimensionen WERT, RAUM und ZEIT genauer ansehen. Denn Gustav Kollmeier hat sich eine Alternative zu unserem herkömmlichen Finanzsystem überlegt. Er glaubt, dass sich unsere umweltschädliche und sozial ungerechte Witschaftsweise durch ein verändertes Geldsystem aufbrechen lässt. Neugierig? Dann bleiben Sie jetzt dran!

