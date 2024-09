Die Earth Night gegen Lichtverschmutzung

Am 6. September wird es in München und vielen anderen Orten etwas dunkler: Zahlreiche öffentliche Beleuchtungen von Gebäuden, Brunnen und Denkmälern bleiben ausgeschaltet. Der Grund dafür ist die Earth Night, an der die Stadt München teilnimmt. Seit 2020 wird diese Aktion von der Initiative „Paten der Nacht“ organisiert. Ziel der Earth Night ist es, auf das Problem der Lichtverschmutzung aufmerksam zu machen. Dazu werden ab spätestens 22 Uhr ausgewählte Lichter von den teilnehmenden Einzelpersonen, Gemeinden und Organisationen ausgeschaltet. Wir haben mit Thomas Aumer vom bayerischen Naturschutzverband LBV, dem Landesbund für Vogel- und Naturschutz, über die Auswirkungen von Lichtverschmutzung und die Earth Night selbst gesprochen.

Ein Interview von Neele Stüber mit Thomas Auer, Naturschutzverband LBV – 05.09.2024 – 09:26 Minuten