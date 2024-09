Auswege aus / Alternativen zum Neoliberalismus? – Prof. Dr. Walter Ötsch

Die Diktatur des Monetariats

Eine Sendereihe von und mit Buchautor Ulrich Seibert

Sendung am Mittwoch, 18.9.2024 um 21:00 Uhr.

Wiederholungen: Do., 19.9., 06:00 Uhr und 15:00 Uhr (DAB+ und Livestream), Sa., 21.9., 20:00 Uhr und So., 22.9. um 11:00 Uhr (beide nur im Livestream)

Mit dieser Sendung starten wir in den fünften (und vorerst letzten) Teil der neoliberalismus-kritischen Sendereihe „Die Diktatur des Monetariats“. In diesem Teil soll es darum gehen, Visionen vorzustellen, die einen Ausweg aus der großen Krise der Menschheit – zunehmende Konflikte weltweit, Klimakatastrophe, Umweltzerstörung, Vermüllung des Planeten oder Überbevölkerung – aufzeigen könnten, optimalerweise unter den Nebenbedingungen höchstmöglicher persönlicher Freiheit, Versorgungssicherheit und demokratischer Akzeptanz eines solchen neuen Systems.

Viele Denker und Gruppierungen sollen hier gehört werden, Wissenschaftler*Innen, Aktivist*Innen, Journalist*Innen oder gerne auch Politiker*Innen (sofern sie ausnahmsweise etwas Substanzielles, das über den Horizont einer Wahlperiode hinausgeht, beizutragen haben).

Wir beginnen in dieser Sendung mit demselben Gast, der in der August-Sendung den Mythos Markt enttarnt hat: Prof. Dr. Walter Ötsch von der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung in Koblenz. Prof. Ötsch gehört zu den profiliertesten Kritikern des Neoliberalismus innerhalb der Wirtschaftswissenschaften mit Bezügen zur Kulturgeschichte und kommunikativen Aspekten von Gesellschaft und Politik.

(c) Prof. Dr. Walter Oetsch / Fotostudio Berger, Leonding, Österreich

Ein paar Fragen, zu denen er Stellung beziehen wird:

Welche Ziele sollten bei der Überwindung des Neoliberalismus angepeilt werden?

Die großen Menschheitsprobleme unserer Zeit sind dringend und können nur in internationaler Zusammenarbeit gelöst werden. Kann „Wettbewerb“ angesichts der aktuellen Entwicklung noch ein geeigneter Marktregulator sein?

Der technokratische Ansatz der Superreichen oder auch der politisch Rechten. Taugt er etwas?

Wirtschaftswachstum und Klimaschutz? Miteinander vereinbar oder unvereinbar?

Brauchen wir überhaupt ein „System“ oder sollten Menschen überall auf der Welt unabhängig voneinander versuchen, autark und unabhängig zu leben / zu überleben?

Ist der Wechsel eines Wirtschaftssystems eigentlich vom Grundgesetz gedeckt?

Kapitalismus oder Sozialismus? 😉

Eine Vision des Wirtschaftssystems von morgen?

Außerdem gibt es Musik von Matija, Neil Larsen und Mark Knopfler’s Guitar Heroes.