Klimaherbst 2024 – Folge 5 – 3D-Geld

In vier Wochen startet der Münchner Klimaherbst 2024. Dieses Jahr lautet das Themenfeld „Arbeit, Wirtschaft und Finanzen im Kontext der Klimakrise“. LORA München berichtet seit Mai dieses Jahres über die Vorbereitungen und präsentierte bereits einige Projekte.

In der 5. Folge unserer Reihe zum Klimaherbst stellen wir das Projekt 3D-Geld vor, das Gustav Kollmeier in langen Jahren entwickelt hat. Doch was versteht man unter 3D-Geld? Das herkömmliche Verständnis von Geld kennt nur die Dimension „Menge“. Im 3D-Geld gibt es zwei weitere Dimensionen, nämlich Raum und Zeit. Über den originellen Ansatz hat Bernd Heckmair mit dem Entwickler Gustav Kollmeier gesprochen.

5. Folge vom 09.09.2024 – 9:42 Minuten

Diese Sendereihe wird unterstützt durch den Matching Fund der Bürgerstiftung München.

