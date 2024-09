40 Jahre Frauenakademie München (FAM) und die Verdi-Kampagne: “Soziales rauf, Rüstung runter”

Die Frauenakademie München (FAM) feiert ihr 40-jähriges Bestehen und blickt auf vier Jahrzehnte engagierter Arbeit für eine geschlechtergerechte Gesellschaft zurück. Entstanden ist sie am 26. Juli 1984 aus einer Gruppe engagierter Wissenschaftlerinnen, die kritisch-feministische Impulse in der akademischen Welt und der städtischen Gesellschaft setzen wollten. Martina Helbing sprach im Vorfeld mit der Geschäftsführerin Dr. Birgit Erbe und wollte wissen, wie es zur Gründung der Frauenakademie kam und in welchen Feldern sie heute aktiv ist.

Sendung der ver.di Frauen vom 11.09.2024 – Teil 1. Länge: 32:00 min.

Heute haben wir zunächst auf das 40-jährige Bestehen der Frauenakademie München (FAM) zurückgeblickt.

Unser zweiter Schwerpunkt ist die Verdi-Kampagne „Soziales rauf, Rüstung runter“. Eine der Initiatorinnen ist Agnes Kottmann, die hauptamtliche Sekretärin für Kunst und Kultur in Verdi Bayern. Inzwischen läuft die Mobilisierung für die Kundgebung am 12. Oktober auf Hochtouren. Aus terminlichen Gründen mussten wir das Gespräch mit Agnes vorab aufzeichnen.

„Wie kam es zu dieser Initiative?“, lautete die Einstiegsfrage von Walburga Rempe.