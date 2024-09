Lieder rund um den Rummelplatz bei Gery’s + Tary’s Favourites

Im September 2024 haben wir bei Gery’s + Tary’s Favourites

zwei Sendetermine zur Verfügung

auf UKW und im Internet Livestream.

Seit Samstag, 21. September findet in München auf der Theresienwiese das Oktoberfest statt.

In den Favourites, die diesmal an den beiden Wiesnmontagen laufen, gibt es deshalb Lieder,

die den Rummelplatz im Titel tragen oder Fahrgeschäfte oder Sachen, die mit dem Rummelplatz zu tun haben.

Die Sendung ist Tary gewidmet.

Sie ist in der Nähe der Wiesn aufgewachsen,

hat die Lieder zu diesem Thema noch mit ausgesucht

und ist vor zwei Jahren leider viel zu früh von uns gegangen.

Es gibt also

Lieder zum Rummelplatz Teil 1

am Montag, 23. September 2024 16:00 bis 17:00 Uhr

mit der Spider Murphy Gang, Blood, Sweat & Tears, Rainhard Fendrich u.v.m.

Lieder zum Rummelplatz Teil 2

am Montag, 30. September 2024 16:00 bis 17:00 Uhr

mit den Red Hot Chili Peppers, Peter Cornelius, Hot Butter u.v.m.

Die Favourites werden wiederholt …

in der darauffolgenden Nacht um 01:00 und

am darauffolgenden Morgen um 08:00 Uhr

auf DAB+ (Kanal 11C) und im Internet Livestream.

und am darauffolgenden Wochenende

am Samstag um 00:00 Uhr, und Sonntag um 13:00 Uhr

im Internet Livestream.

Die Favourites kann man nachhören oder sich als mp3 runterladen …

7 Tage lang nach Sendung in der LoRa Mediathek

(Kategorie „Alle Beiträge“ und „Musik ohne Heimatbezug“)

Lob, Kritik, Anregungen und Wünsche schreibt uns bitte an kritik@lora924.de

am besten mit cc an uns info@gerytaryfavourites.com

Viel Spaß beim Zuhören,

wünscht

Gery

Vorschau: Nächste Wunschbox im Oktober

am Mittwoch, 30. Oktober 2024 22:00 bis 24:00 Uhr

gibt es die nächste Ausgabe der Wunschbox.

Da spielen wir Hörerwünsche evtl. mit einer kleine Geschichte dazu.

Die Wünsche bitte senden an gtwunschbox@gmx.com