Satte 38 Liter Regen pro Quadratmeter registrierte das Meteorlogische Institut in der Münchner Theresienstraße am vorletzten Montag. Eigentlich ein idealer Tag um über Klimaanpassung zu sprechen. Unter dem Motto „Mehr Grün für eine kühle Stadt“ hatten das Klima- und Umweltreferat und Green City eingeladen. Es ging um nichts weniger, als die Klimakatastrophe für die Münchner Bürger:innen abzufedern. Der Dauerregen hatte allerdings den Nebeneffekt, dass sich nur sehr wenige Münchner:innen zu dieser Präsentation in der Eventlocation „smartvillage Schwanthalerhöhe“, ja sowas gibt’s im Westend, einfanden. Die Zahl der Referent:innen und Organisator:innen übertraf die der Zuhörer:innen deutlich. Immerhin war LORA mit dabei, um über die drei Vorträge zu berichten.

Mehr Grün für eine kühle Stadt. LORA-Magazin vom 24.09.2024 – Länge: 12:27 min.