Fachtag „Recht auf Spielstraßen“

Straßen waren mal Flächen, die vom sogenannten MIV, dem motorisierte Indidualverkehr dominiert wurden. Straßenbahnen und Busse spielten dabei eher Nebenrollen. Im Grunde genommen ist es noch immer so, nur forderten in den letzten Jahren der Rad- und Fußverkehr sowie weitere Nutzungsarten wie zum Beispiel die Schanigärten zunehmend Raum ein. Daneben gibt es – nicht nur in München – einige wenige Spielstraßen, die die Vorherrschaft des Autos in definierten Bereichen einschränken. Bei einem Fachtag des Kreisjugendrings München ging es nun um temporäre Spielstraßen, in denen Kindern und Jugendlichen einige Stunden ein Freiraum eröffnet wird. Im Jugendtreff Oase Neuhausen trafen sich Fachleute der Spiel- und Kulturpädagogik sowie Verantwortliche aus Politik und Verwaltung zum Austausch. Nach dem Fachtag sprachen wir mit Alexander Wenzlik von CultureClouds, einem rührigen Verein, der Kunst- und Spielaktionen organisiert sowie mit Anna Hanusch, der Vorsitzenden des Bezirksausschusses Neuhausen-Nymphenburg, die für die Grünen – Rosa Liste im Münchner Stadtrat sitzt.

Alexander Wenzlik fragten wir als erstes, was er denn unter SpielStraßen versteht.