Ein halbes Jahrhundert starke Stimme der Migranten*innen in München

Gespräch mit Dimitrina Lang, der Vorsitzende des Migrationsbeitrags der LHS München

Am 22. Oktober wird im Altem Rathaus eine großartige Veranstaltung anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Münchner Migrationsbeirats stattfinden.

Im November 1974 wurde der erste Ausländerbeirat in München konstituiert. Er hatte die Aufgabe, den Stadtrat und die Verwaltung in allen Fragen, die Ausländerinnen und Ausländer in München betreffen, zu beraten, die Verbindung zwischen den Ausländerinnen und Ausländern und Einheimischen in München sowie kulturelle, sportliche und soziale Aktivitäten der ausländischen Bevölkerung zu fördern.

Zum Jahresende 2023 waren etwa über 1.5 Millionen Menschen mit Hauptwohnsitz in der Landeshauptstadt München gemeldet.

Der Anteil der deutschen Staatsangehörigen mit Migrationshintergrund und Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit beträgt in München 49 %, fast die hälfte der Stadteinwohner.

In dieser Konstellation trägt der Migrationsbeirat eine große Verantwortung. Da sind hunderte von Vereinen, verschiedenste kulturelle Veranstaltungen fast jede Woche. Hat der Migrationsbeirat genug organisatorische Möglichkeiten und personelle Ressourcen dieser Herausforderung gerecht zu werden?