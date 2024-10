Aufhorchen! Neue Platten im Herbst

die blätter fallen, die platten trudeln ein.

es gibt nix besseres zu tun, als im herbst radio oder platten zu hören:

www.radiolora924.de

aufhorchen!- neue schallplatten

dienstag, 5.10. / 16.oo – 17.oo uhr /

sendung von michael niggel mit

G. Rag & die Landlergschwister – frei sein (gutfeeling.de)

Varius Artists -100 min in der Echokammer (echokammer.de)

Emma Lee. M.C. & Roccwell – chocolate bars (illadrenaline.records.com)

____________________________________________________________________________________

„aufhorchen! neue schallplatten“ sendet zweimonatlich am 3. Dienstag an geraden Monaten um 16 Uhr

im Sendefenster Time for Jazz. Wiederholt wird die Stundensendung in DAB+ und im Livestream

am darauf folgenden Mittwoch um 1 Uhr und um 8 Uhr und am Wochenende nur im Livestream am Sonntag um 9.

gerne weiterleiten, posten und weitersagen!