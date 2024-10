Kurdistan und die autonome Region Rojava – Auswirkungen des Rechtsrucks und der aktuellen Asyl- und Migrationspolitik

In der Sendung der ver.di Frauen vom 09. Oktober 2024 auf Radio LORA war Gül von der kurdischen Fraueninitiative zu Gast. Im interessanten Gespräch berichtet sie zunächst über Kurdistan und die autonome Region Rojava. Dabei ist neben der aktuellen Lage dort auch die Frauenrevolution und die besondere Rolle der Frau in Rojava Thema des ersten Teils des Interviews.

Im zweiten Teil erzählt Gül von den Auswirkungen des Rechtsrucks und der aktuellen Asyl- und Migrationspolitik auf sich und die Menschen in ihrem Verband. Besonders durch den neuen Abschiebepakt zwischen Deutschland und der Türkei fürchten noch mehr kurdische Menschen um ihre Sicherheit. Das interessante und auch bewegende Gespräch zeigt, was politische Entscheidungen konkret für Menschen bedeuten und wie unmenschlich diese häufig sind.

Sendung der ver.di Frauen vom 09.10.2024 – Länge: 20:22 Min.