Die Welt des Brettspiels – Einstieg für Erwachsene

Hat es dich insgeheim nicht doch schon immer wieder mal gejuckt, selbst Brettspiele zu spielen? Kam dann aber vielleicht der Gedanke, dass es ja doch nur Kinderspiele sind und es keine passende Brettspiele für Erwachsene gibt? Falsch gedacht! Matthias van Hout alias Maetty und ich, Anita Härle, zeigen dir heute genau das, dass es tolle, vielfältige, auch mal herausfordernde Brettspiele für Erwachsene gibt. Wir sprechen über verschiedene Arten von Brettspielen und welche verschiedenen Genres es gibt und welche Brettspiele sich für den Einstieg gut eigenen. Aber auch für Leute, die schon länger Brettspiele spielen, wird etwas dabei sein. Der Spielewissenschaftler Prof. Jens Junge stellt Brettspiele als ein Kulturgut vor. Was damit überhaupt gemeint ist und wie Brettspielespielen in unserer digitalisierten Welt als digital detox gesehen werden kann, darüber spricht er im Interview. Außerdem führt uns der YouTube Star Thomas von Better Board Games in die Brettspielwelt in die soziales Medien ein und wie sie Hilfestellung beim lästigen Regellernen bieten kann.

Seid mit dabei, wir freuen uns auf euch!

Beitrag von Anita Härle und Maetty – Erstausstrahlung bei LORA am 24.10.2024 – 58:01min

Weiterführende Links: