Halloween-Party bei Gery’s + Tary’s Favourites und Wunschbox im Oktober

Im Oktober 2024 stehen für Gery’s + Tary’s Favourites

zwei Sendetermine zur Verfügung

auf UKW und im Internet Livestream.

Diesmal gibt es eine Halloween-Party.



Woher kommt eigentlich das Wort Halloween?

Die Antwort darauf und die passende Musik dazu

gibt es diesmal in den Favourites.

Sendung 1 Halloween-Party, Teil 1

am Montag, 28. Oktober 2024 16:00 bis 17:00 Uhr

mit Queens Of The Stone Age, Henning Wehland, Kraftwerk, u.v.m.



Sendung 2 Halloween-Party, Teil 2

am Mittwoch, 30. Oktober 2024 16:00 bis 17:00 Uhr

mit Blue Öyster Cult, Austria 3, Alice Cooper, u.v.m..

Wunschbox im Oktober

Wie jeden fünften Mittwoch im Monat läuft

am Mittwoch, 30. Oktober 2024 22:00 bis 24:00 Uhr

die mittlerweile neunundzwanzigste Ausgabe der Wunschbox.

Da gibt’s eure Hörerwünsche, manche mit einer kleine Geschichte dazu.

Die Wünsche bitte senden an gtwunschbox@gmx.com

Die Favourites werden wiederholt …

in der darauffolgenden Nacht um 01:00 und

am darauffolgenden Morgen um 08:00 Uhr

auf DAB+ (Kanal 11C) und im Internet Livestream.

und am darauffolgenden Wochenende

die Montags-Favourites am Samstag um 00:00 Uhr, und Sonntag um 13:00 Uhr

die Mittwochs-Favourites am Samstag um 23:00 Uhr

im Internet Livestream.

Die Wunschbox wird wiederholt …

am darauffolgenden Tag um 10:00 Uhr

auf DAB+ und im Internet Livestream

und am darauffolgenden Wochenende

am Samstag um 18:00 Uhr

im Internet Livestream.



Die Favourites und die Wunschbox kann man nachhören oder sich als mp3 runterladen …

7 Tage lang nach Sendung in der LoRa Mediathek



Lob, Kritik, Anregungen und Wünsche schreibt uns bitte an kritik@lora924.de

am besten mit cc an uns info@gerytaryfavourites.com

Viel Spaß beim Zuhören wünscht

Gery