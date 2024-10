Workshops und Ausstellung Nothing about Us without Us!

„Nothing About Us Without Us“ – Interaktive Ausstellung im Kulturhaus Milbertshofen thematisiert Medienaktivismus aus migrantischer Perspektive

Vom 8. November bis zum 1. Dezember 2024 präsentiert das Freie Radio LORA München in Zusammenarbeit mit dem Kulturhaus Milbertshofen die interaktive und mehrsprachige Ausstellung „Nothing About Us Without Us“ des transkulturellen Netzwerks medien.vielfalt!. Die Ausstellung bietet Einblicke in die Arbeit junger Medienaktivist*innen mit Flucht- und Migrationserfahrung und setzt sich kritisch mit der deutschen Medienöffentlichkeit auseinander.

Ziel der Ausstellung ist es, das Bewusstsein für die Perspektiven und Herausforderungen junger Menschen mit Flucht- und Migrationserfahrung zu schärfen und stereotypisierende Darstellungen in den Medien infrage zu stellen. Die Ausstellung ist auf Deutsch, alle Texte sind jedoch als Begleitheft zusätzlich auf Englisch, Französisch, Arabisch und Farsi verfügbar. Die Besucher*innen erwartet eine vielfältige Sammlung an Grafiken, Illustrationen, Fotos, Texten sowie Video- und Hörstationen, die die Geschichten und Ansichten der Medienmacher_innen lebendig vermitteln. „Ich habe ein Recht auf „mein Wort“; es ist kein Geschenk, das andere mir gewähren […] Im Studio konnte ich mir Raum nehmen für meine Themen, für das, was mir wichtig ist.“, beschreibt die Medienaktivistin Roubama Baba-Traoré ihre Erfahrungen und die Bedeutung ihrer Arbeit.

Rahmenprogramm und Workshops Begleitend zur Ausstellung bietet LORA München in Kooperation mit dem Kulturhaus Milbertshofen ein umfangreiches Rahmenprogramm an. Zum Start der Ausstellung am 8. November werden um 20 Uhr die beteiligten Medienaktivist*innen über den Entstehungsprozess und die Bedeutung der Ausstellung Rede und Antwort stehen. Aber auch über den gesamten Ausstellungszeitraum hinweg organisiert LORA München in den Räumen des Kulturhaus Milbertshofen verschiedene Workshops, die zur eigenen Medienarbeit im Radio befähigen. Die Teilnahme ist ohne Vorkenntnisse möglich. Die Termine finden Sie unten auf dieser Seite.

Freitag 08.11. von 20:00-21:00 Vernissage im Ausstellungsraum

Mittwoch 13.11. von 17:00-18:30 Kreative Stilmittel im Radio (Raum 3.11)

von 18:30-20:00 Interviewführung (Raum 3.11)

Freitag 15.11. von 18:30-20:00 Moderation/Nachrichten (Raum 3.10)

Dienstag 19.11. von 17:00-18:30 Interviewführung (Raum 2.08)

von 18:30-20:00 Von der Idee zur Sendung (Raum 2.08)

Mittwoch 20.11. von 17:00-18:30 Moderation/Nachrichten (Raum 2.08)

von 18:30-20:00 Von der Idee zur Sendung (Raum 2.08)

Samstag 23.11. von 15:00-16:30 Sprechen mit Mic (Raum 3.11)

von 16:30-18:00 Radio auf Demonstrationen (Raum 3.11)

Sonntag 24.11. von 15:00-16:30 Radio auf Demonstrationen (Raum 2.08)

von 16:30-18:00 Sprechen mit Mic (Raum 2.08)

Mittwoch 27.11. von 18:30-20:00 Kreative Stilmittel im Radio (Raum 2.08)