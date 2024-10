Klimaherbst 2024 – Folge 9 – Der Workshop „2 Tonnen“

Wie erreichen wir das 1,5-Grad-Klimaziel? Im Workshop „“2 Tonnen“ werden in einer Simulation Maßnahmen durchgespielt, um dieses Ziel zu erreichen. Ausgegangen wird vom CO2-Fußabdruck, also unserer CO2-Bilanz – individuell, aber auch global. Im Nachbarschaftstreff Giesing kamen 16 Interessierte zusammen, um dafür an einem Computer-gestützten Modell die richtigen Hebel zu ziehen.

Mit kurzen Intros führten Marie Queneuille und Estelle Lauvergne die Teilnehmer:innen in die Thematik ein und moderierten die Gruppenarbeit. Sowohl individuelle als auch kollektive Maßnahmen mussten abgewogen und entschieden werden.

In Frankreich haben diesen Workshop bereits 200.000 Teilnehmer:innen besucht. In Deutschland bislang nur ein Bruchteil davon. Hier findet man die nächsten Termine in München.

Klimaherbst – Folge 9 – Workshop „2 Tonnen“ – Länge: 11:02 Min.

Diese Sendereihe wird unterstützt durch den Matching Fund der Bürgerstiftung München.

