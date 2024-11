Vom 04.11. bis zum 30.11.2024 finden in München, veranstaltet von der Gleichstellungsstelle, Aktionswochen gegen Gewalt an Frauen, Mädchen, Jungen und nichtbinären Menschen mit vielen Workshops, Einblicken in vorhandene Hilfsangebote, Vorträgen mit Diskussionen, Aktionen im öffentlichen Raum, einer Ausstellung über sexualisierte Gewalt und einem Frauenfilmabend statt.

In dieser Sendung wird auf 4 Veranstaltungen in Gesprächen näher eingegangen. Wir hören Jakob Pfeiffer, wissenschaftliche*r Mitarbeite*r der Gleichstellungsstelle über die Ausstellung „Was ich anhatte“, Sophia Berthuet, Beraterin bei Condrobs und Simone Eiler, Wen Do Trainerin, geben Tipps, wie wir mit unangenehmen Situationen umgehen, bzw. lernen diese zu vermeiden, Patrizia Melzer spricht über Gewalt in der Partnerschaft und welche Unterstützung die Frauen*hilfe München anbieten kann. Zu Beginn erläutert Micky Wenngatz, erste Vorsitzende der Gleichstellungskommission, die Aktivitäten der LH München zur Prävention von und Hilfe bei Gewalt für die angesprochenen Personengruppen.

Alle Veranstaltungen sind unter www.aktiv-gegen-maennergewalt.de zu finden.