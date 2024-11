Bimovie 30 – Eine Frauenfilmreihe im Kino Neues Maxim

Vom 07. bis 13. November 2024 verwandelt sich das Kino Neues Maxim in der Landshuter Allee 33 in München in einen Ort voller inspirierender Geschichten, starken Charakteren und außergewöhnlicher Perspektiven.

Die Macherinnen von Bimovie präsentieren zum 30. Mal ihre beliebte Frauenfilmreihe und laden alle Filmbegeisterten ein, in die facettenreiche Welt der Frauenfilme einzutauchen.

In diesem Jahr werden Ihnen acht ausgewählte Filme, die von, mit und über Frauen erzählen präsentiert. Diese kraftvollen Werke zeigen nicht nur die Vielfalt weiblicher Erfahrungen, sondern setzen auch wichtige gesellschaftliche Themen in den Fokus.

Die Filme sind nicht nur für Frauen gedacht – sie bieten allen Zuschauern die Möglichkeit, neue Perspektiven zu entdecken und Gespräche zu führen, die weit über das Kino hinausgehen.

Die Filme und ihre Vielfalt

Jeder Film der Reihe ist ein Unikat und spricht unterschiedliche Themen und Stilrichtungen an. Von bewegenden Dramen über inspirierende Biografien bis hin zu humorvollen Komödien – die Auswahl ist so vielfältig wie das Leben selbst. Die sorgfältige Auswahl bietet faszinierende Geschichten, die zum Nachdenken und Diskutieren anregen.

Um mehr über die Einzelheiten der Filme sowie den kompletten Timetable zu erfahren und Tickets zu erwerben, besuchen Sie bitte die Website von bimovie-frauenfilmfest.de.

Einblicke vom Bimovie-Team

Katrin Gebhardt-Seele, eine der kreativen Köpfe hinter Bimovie, hatte die Gelegenheit, uns im Studio zu besuchen. In einem spannenden Interview hat sie über die Motive und Highlights der diesjährigen Reihe gesprochen. Hören Sie sich die Audio-Datei an, um mehr über die Auswahl der Filme, die Intention hinter dem Festival und die Bedeutung von Frauen im Kino zu erfahren.



Das Interview mit Katrin Gebhardt-Seele führt Tyna Baginsky von Radio LORA.





Seien Sie dabei und Unterstützen Sie das Bimovie Team.

Begeistern Sie sich für Filme von, mit und für Frauen, dann werden Sie Teil des Teams.

Schreiben Sie an info@bimovie.de oder sprechen die Macherinnen direkt im Kino an.