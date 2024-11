Bildsuche-Gewinnspiel – Seid mit dabei!

Habt ihr Lust auf Rätseln und dabei noch etwas gewinnen?! Dann seid ab Montag, den 25. November 2024 bei Radio LORA dabei. Jeden Montag wird ein Bild online auf unsere Homepage bzw. auf unseren Instagram-Kanal gestellt. Was ist darauf zu sehen oder wo wurde dies aufgenommen? Schreibt uns die richtige Antwort in die Kommentare auf unserer Homepage oder auf unseren Instagram-Kanal. Wenn ihr auf Instagram teilnehmt, dann liked bitte den Beitrag und folgt uns dort. Aus allen richtigen Antworten wird dann die Gewinnerin oder der Gewinner gelost. Teilnahme ist jeweils bis Mittwoch möglich, die Auflösung erfolgt dann am Donnerstag.



Fröhliches Rätseln! Ganz viel Spaß und Glück!

LORA München (@radiolora92.4) • Instagram-Fotos und -Videos