LORA Rocks

sendet jeden 4. Mittwoch in geraden Monaten von 16 bis 17 Uhr im Sendefenster Musik ohne Grenzen. Wiederholt wird die Sendung in DAB+ und im Livestream am darauf folgenden Donnerstag um 1 Uhr und um 8 Uhr, sowie nur im Livestream am Samstag um 23:00 Uhr.

It needs to groove, man! If it ain’t groovin‘, it ain’t rock’n’roll!

Es gibt sicherlich hunderte von Sendungen, in denen Rockmusik gespielt wird. Und alle haben ihre Daseinsberechtigung, denn Rock’n’Roll steht nicht nur für laute Musik, diese Musik steht für ein Lebensgefühl. Sie bejaht das Leben, fordert dazu heraus, es in vollen Zügen zu genießen (solange man/frau dazu noch in der Lage ist), was sich in dem Slogan von „Sex, Drugs & Rock’n’Roll“ widerspiegelt.

Aber Rock ist noch viel mehr. Diese Musik ist so vielfältig wie das Leben selbst, sie lässt sich gern auf ein Techtelmechtel mit allen anderen Musikgenres ein, von der Barockmusik des 17. Jahrhunderts bis hin zum Hiphop oder neueren Musikrichtungen. Sie kann extrem simpel sein wie der Song We Will Rock You der Band Queen, oder so unglaublich komplex wie Bohemian Rhapsody von derselben Band. Sie kann laut sein oder sehr sanft und leise. Rockmusik ist international auf der gesamten Welt vertreten und ist ein nicht mehr wegzudenkender Teil des Kulturschatzes der Menschheit.

Und weil Rockmusik so verdammt vielfältig ist, deshalb lautet das Motto dieser Sendereihe auch „Keine Schubladen!“. Es wird also keine Begrenzung geben beispielsweise auf Classic Rock oder eine der unzähligen anderen Spielarten, noch auf eine bestimmte Epoche. Was dürft ihr erwarten? Ich zähle einfach mal ein paar Themenbereiche auf, die im Laufe der Zeit angedacht sind:

Portraits einzelner Musiker*Innen und Bands, insbesondere solchen mit einem Bezug zu München

Specials aus gegebenem Anlass

Fokus auf bestimmte Sparten, beispielsweise Instrumentals oder besonders herausstechende Live-Alben oder Musiker*Innen, die ihrer Zeit weit voraus waren

Vorstellung verschiedener Unter-/Neben-Genres wie Fusion, Folk- oder Country-Rock, Indie Rock, Krautrock, Blues-Rock etc. etc.

Rockmusik aus aller Herren Länder

Interviews, vorwiegend (aber nicht zwangsläufig) mit lokalen Bands / Musiker*Innen

Specials über Musikinstrumente und ihre Meister*Innen

Einblicke hinter die Kulissen einer Tour oder von Aufnahmen im Studio

Bekannte Musiker*Innen als Gast-DJs

… und einiges mehr …

Als Jugendlicher habe ich die Sendungen der damaligen Bayern 3-Rock-Moderatoren wie Thomas Gottschalk oder Fritz Egner geliebt, denn dort wurde nicht einfach nur Musik abgenudelt, sondern die Hörer*Innen wurden mit Infos und Anekdoten zu Songs und Bands unterhalten. Solche Sendungen gibt es heute kaum mehr, was ich sehr schade finde. Wer weiß, vielleicht nudle ich eines Tages auch mal nur Musik ab, aber erst einmal stellt euch auf Infotainment ein, exklusiv bei Radio LORA München!

Wir hören uns!

Verantwortlicher Redakteur: Ulrich Seibert

Kontakt: ulrich.seibert [ät] gmail.com