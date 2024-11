Psycho-logisch. Psychologische Themen anschaulich und spannend erklärt – Aha-Erlebnisse nicht ausgeschlossen

Ich bin Dr. Christiane-Maria Drühe, Psychologin mit und aus großer Begeisterung und Leidenschaft. Ich freue mich, Ihnen alle 2 Monate psychologische Themen und Inhalte fundiert, anschaulich erklärt und alltagsnah vorzustellen. Sein Sie gespannt und bleiben Sie neugierig!



Thema der heutigen Sendung: Humor und Lachen

• Was hat Humor mit Psychologie zu tun?

• Ist Lachen ein Zeichen von Humor?

• Humor im Berufsleben und bei der Arbeit

• Lachen ist gesund und hinterlässt Spuren

• Humor in herausfordernden Lebenssituationen



Meine Interviewpartnerinnen sind:

Die Humortrainerin Kirsten Hänle https://www.humor-impulse.eu

und Alexandra Hartmann, Pflegefachkraft in der Palliativ Medizin und Clown in Medizin und Pflege https://www.schutzspecht.de



Musik unter creative commons

Lizenz: CC BY-ND 3.0

Sunset Café von ARVIVAL

Lizenz: CC BY-NC-ND 3.0

My Journey von Lowtone Music

Gebauter Beitrag – – 54,15 Min