bitte keine socken, seifen, krawatten und smartphones unter den weihnachtsbaum, sondern schallplatten!

dienstag, 17.12. / 16.oo – 17.oo uhr /

sendung von michael niggel mit

Thirdface – ministerial cafeteria (explodinginsoundrecords.com)

Feh – split second (trikont.de)

I Häxa – i häxa (pelagic-records.com)

Bolzen – tumbleweed invasion (schaufelundbesen.com)

___________________________________________________________

„aufhorchen! neue schallplatten“ sendet zweimonatlich am 3. Dienstag an geraden Monaten um 16 Uhr

im Sendefenster Time for Jazz. Wiederholt wird die Stundensendung in DAB+ und im Livestream

am darauf folgenden Mittwoch um 1 Uhr und um 8 Uhr und am Wochenende nur im Livestream am Sonntag um 9:00 Uhr.

___________________________________________________________