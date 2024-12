Alles was … uns besser macht (?) Transhumanismus

In der Sendung: „Alles was…“ geht es am kommenden Donnerstag, 12.12.24, um 20 Uhr um alles was uns besser macht/machen soll… Transhumanismus

Gemeinsam mit unserem Studiogast Prof. Stefan Lorenz Sorgner von der John Cabot Universität Rom wollen wir uns mit dem Transhumanismus auseinandersetzen. Was ist das eigentlich genau und wo beginnt er? Wieso wollen wir Menschen unsere naturgegebenen Grenzen sprengen und was erwartet uns in der Zukunft? Was sagt die Ethik dazu und was die Philosophie? Schaltet ein, wenn es am 12.12.24 um 20Uhr heißt: Alles was… uns besser macht.