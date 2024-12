Das Erdgas in Bayern – eine Recherche

Dass es Erdgasbohrungen in Bayern geben soll, hat viele einigermaßen überrascht. Empört hat es die Bevölkerung in und um Reichling, sowie die Klimaschutzbewegung. Angesichts der voranschreitenden Klimakrise durchaus verständlich. Jetzt noch neue Gasvorkommen auszubeuten, wirkt wie ein Anachronismus. Die Bohrungen in Reichling werden laut Pressemitteilung von Greenpeace Bayern im ersten Quartal 2025 starten. Dort will das rheinische Unternehmen Genexco Gas, eine Tochterfirma des kanadischen börsennotierten Rohstoffkonzerns MCF, eine Probebohrung durchführen. Unser Redakteur Roman vom Klimafunk der Parents for Future hat unterdessen mal eine kleine Recherchereise unternommen.

Ein Gespräch zwischen David Westphal und Roman vom Klimafunk, P4F – 18.12.2024 – 12:17 Minuten

Nach dem Interview haben wir noch eine Mail vom Bergamt Südbayern erhalten: neben Kiensau 1, Reichling, sind keine weiteren Probebohrungen beantragt oder geplant. Das sind gute Nachrichten! – doch dies könnte sich schon mit der nächsten Gastpreiserhöhung ändern.