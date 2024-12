Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November

In der Sendung thematisieren Sophie Ira und Silvia Schwarz den Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November. In Interviews mit Shirin Jurdi (WILPF Libanon), der Präsidentin von WILPF International, Sylvie Jacqueline Ndongmo aus Kamerun, und Rosa Logar, die an der Istanbul Konvention gegen Gewalt an Frauen mitschrieb, beleuchten sie aus unterschiedlichen Perspektiven den Kampf gegen geschlechtsspezifische Gewalt. Sie berichten über die Auswirkungen des Krieges im Sudan auf Frauen und den europäischen Kongress der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit in München.

Sendung zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen vom 02.12.2024 – Länge: 45:53 Min.